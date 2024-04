China aprova listagem nos EUA da startup Pony.ai, de veículos sem condutores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 14:21 Para compartilhar:

O regulador do mercado mobiliário da China deu aval para que a startup Pony.ai, de veículos sem condutores, realize listagem nos Estados Unidos, em um sinal de que Pequim relaxa os controles para companhias que buscam levantar capital no exterior. A companhia planeja emitir até 98,2 milhões de ações ordinárias na Nasdaq ou na New York Stock Exchange (Nyse), afirmou a Comissão Regulatória de Ativos da China em seu site, no fim da terça-feira, 23.

Fundada em 2016 no Silicon Valley e com um hub importante em Fremont, na Califórnia, a companhia com foco em veículos conduzidos de modo automático lançou um serviço de robotáxi em cidades chinesas, entre eles Pequim, Xangai, Shenzhen e Ghangzhou. Em agosto passado, ela disse que iria se unir à Toyota, que tem investido centenas de milhões de dólares na Pony.ai desde 2019, para a produção em massa de robotáxis na China.

A aprovação da listagem ocorre após o regulador chinês ter dito que planejava apoiar listagens no exterior por companhias de tecnologia do país para ajudar que elas se financiassem. Ela também disse que apoia a listagem de importantes companhias chinesas em Hong Kong.

A postura marca uma mudança em comparação com anos recentes, nos quais várias companhias chinesas desistiram da presença nas bolsas dos EUA, em meio a tensões bilaterais crescentes com o país e enquanto Pequim apertava regras para listagens no exterior. No último ano, a China passou por uma saída de fluxo de investimento estrangeiro, enquanto lidava com perda de fôlego da economia, a piora no setor imobiliário e um sentimento mais fraco dos consumidores.