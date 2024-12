China apresenta protótipo do trem mais rápido do país

Novo modelo foi desenvolvido para operar a 400 quilômetros por hora e será o sucessor do CR Fuxing, o primeiro trem de alta velocidade totalmente desenvolvido na China sem tecnologia estrangeira.A China apresentou neste domingo (29/12) em Pequim o protótipo do trem de alta velocidade CR450, desenvolvido para operar a 400 quilômetros por hora (km/h). Entre os modelos tradicionais, o novo trem é o mais rápido do país.

O trem, desenvolvido pelo conglomerado Grupo Estatal Ferroviário da China (CRRC), atingiu 450 quilômetros por hora em testes, consolidando a liderança do país na tecnologia ferroviária.

De acordo com listas elaboradas por meios de comunicação especializados, essa velocidade ultrapassa em 50 km/h o atual recorde comercial de velocidade de trens tradicionais, estabelecido pelos modelos CR Fuxing e CR Harmony, também do gigante asiático.

No entanto, os trens de levitação magnética, como o Shanghai Maglev, continuam sendo os mais rápidos, atingindo velocidades até 501 km/h.

O CR450

O CR450 começou a ser desenvolvido em 2018 como parte de um projeto de inovação tecnológica. Em 2021, foram lançadas as primeiras iniciativas do programa. Em 2023 e 2023, foram realizados testes em linhas como Mianchi-Mengzi e Fuzhou-Xiamen.

O protótipo apresentado neste domingo integra uma fabricação inteligente avançada e controles de qualidade mais rigorosos, segundo o CRRC. As inovações incluem uma redução de 22% na resistência operacional e um design mais leve, com um peso total reduzido em 10%. Além disso, o trem oferece maior conforto aos passageiros, com cabines maiores e mais silenciosas, serviços personalizados e sistemas de monitoramento e controle inteligentes.

O CR450 é o sucessor do CR Fuxing, o primeiro trem de alta velocidade totalmente desenvolvido na China sem tecnologia estrangeira.

A primeira linha chinesa de alta velocidade, entre Pequim e Tianjin, começou a funcionar em 2008, quando a capital chinesa organizou os Jogos Olímpicos, 28 anos depois do nascimento do TGV francês.

cn (lusa, DW)