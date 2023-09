China apresenta proposta para reformar governança global

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/09/2023 - 13:01 Compartilhe

PEQUIM, 14 SET (ANSA) – O governo da China apresentou nesta quinta-feira (14) uma proposta para reformar a governança global e criar uma ordem mundial alternativa ao modelo ocidental guiado pelos Estados Unidos.

O documento chega às vésperas da Assembleia Geral da ONU, que será realizada na semana que vem, em Nova York, e em meio à crescente articulação do Sul Global para ganhar mais peso diante dos países desenvolvidos.

No texto divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, a China convida a “comunidade internacional a agir de acordo com um verdadeiro multilateralismo, a apoiar a ONU no papel central em assuntos internacionais e a melhorar ainda mais o sistema de governança global”.

Pequim também defende o fim da “mentalidade da Guerra Fria” e “uma visão de segurança global, cooperativa e sustentável para resolver pacificamente as diferenças e controvérsias entre os países através do diálogo”.

Também nesta quinta, o governo de Taiwan denunciou a incursão de 68 aviões e 10 navios militares chineses nos arredores da ilha, situação que vem se tornando recorrente nos últimos anos, aumentando os temores sobre uma possível ação armada de Pequim para reincorporar o território. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias