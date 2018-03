China aprecia esforços dos EUA em relação a Coreia do Norte, diz Trump

O presidente da China, Xi Jinping, reconhece os esforços “diplomáticos” implementados pelos Estados Unidos para resolver a crise norte-coreana, em vez de optar por uma “alternativa ameaçadora”, disse o presidente americano, Donald Trump, neste sábado.

“O presidente Xi me disse que aprecia que os Estados Unidos trabalhem para resolver o problema diplomaticamente, em vez de optar por uma alternativa ameaçadora. A China continua nos ajudando”, escreveu o presidente ao dar alguns detalhes de seu diálogo telefônico com o líder chinês na sexta-feira.

Nesse dia, a Casa Branca havia anunciado que ambos os chefes de Estado “se comprometeram a manter a pressão e as sanções até que a Coreia do Norte dê passos concretos em direção a uma desnuclearização completa, verificável e irreversível”.

Trump surpreendeu o mundo na quinta-feira ao aceitar um convite para se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, antes do final de maio.

“Aprecio as intenções positivas do presidente (Trump) a fim de obter uma resolução pacífica do problema na península coreana”, disse Xi durante o diálogo, segundo relatos da agência chinesa de notícias.

Em outro tuíte neste sábado, Trump também se mostrou otimista de que Pyongyang se abra para a desnuclearização, condição para que se realize uma cúpula histórica entre ele e Kim Jong Un.

“A Coreia do Norte não realizou nenhum teste de míssil desde 28 de novembro de 2017 e prometeu não fazer isso ao longo de nossas reuniões. Acredito que eles honrarão esse compromisso!”, tuitou Trump neste sábado.

Por outro lado, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, se mostrou “muito entusiasta sobre as conversas com a Coreia do Norte”, acrescentou Trump em outra mensagem.

Como a principal voz discordante, a ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton estimou que o governo de Trump “não vê o perigo” que as discussões com o regime norte-coreano representam.

“Se querem falar com Kim Jong Un sobre suas armas nucleares, precisam de diplomas com experiência”, disse Hillary, ex-chefe da diplomacia americana, em uma entrevista publicada neste sábado pelo jornal holandês Algemeen Dagblad.