China aposta no consumo doméstico para impulsionar economia em 2025

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/12/2024 - 14:25 Para compartilhar:

A China anunciou nesta quinta-feira (12) suas medidas para impulsionar a economia até 2025, principalmente por meio do estímulo ao consumo interno, informou a imprensa estatal, após uma reunião econômica que foi acompanhada de perto pelos mercados.

Os principais líderes presentes na reunião, incluindo o presidente chinês, Xi Jinping, prometeram implementar uma política monetária “moderadamente acomodatícia” em 2025, aumentar o financiamento social e cortar as taxas de juros “no momento certo”, de acordo com a emissora estatal CCTV.

A “Conferência Central sobre Trabalho Econômico”, realizada a portas fechadas, identificou várias “tarefas-chave” para o próximo ano, incluindo o estímulo “vigoroso” ao consumo, a estabilização do comércio exterior e o combate à queda no mercado imobiliário, informou a CCTV.

Na segunda-feira, o gabinete político do Partido Comunista se reuniu e disse que pretende “afrouxar” a política monetária do país no próximo ano.

Essa medida seria benéfica, mas o país poderia enfrentar outros ventos contrários, “especialmente na frente externa”, disse Julian Evans-Pritchard, analista da Capital Economics.

“Mesmo que pudéssemos nos beneficiar de um aumento no estímulo no curto prazo, não estamos convencidos” de que as políticas de apoio evitarão ‘que a economia desacelere ainda mais no próximo ano’, acrescentou.

Em outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) rebaixou sua previsão de crescimento para a China para 4,8% até 2024.

pfc-mya/sco/as/nth/jvb/mb/dd/ic

ING Groep