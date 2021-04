China aplica multa recorde de US$2,75 bi ao Alibaba por violações de regras antimonopólio

Por David Stanway e Scott Murdoch

XANGAI/HONG KONG (Reuters) – A China aplicou uma multa recorde de 18 bilhões de iuanes (2,75 bilhões de dólares) ao Alibaba Group Holding Ltd neste sábado, após uma investigação antimonopólio concluir que a gigante do e-commerce abusou da sua posição dominante no mercado durante vários anos.

A multa, de cerca de 4% das receitas domésticas do Alibaba em 2019, foi aplicada em meio a um endurecimento contra conglomerados de tecnologia e indica que a fiscalização antitruste da China a plataformas de internet entrou em uma nova era, após anos de uma abordagem laissez-faire.

O império do Alibaba começou a ser fiscalizado mais de perto na China desde as críticas públicas de seu fundador Jack Ma ao sistema regulatório do país em outubro.

Um mês depois, as autoridades negaram um IPO de 37 bilhões de dólares do Ant Group, a fintech do Alibaba, que era para ser o maior do mundo. A Administração Estatal de Regulação do Mercado (SAMR, sigla em inglês) anunciou a investigação antitruste à empresa em dezembro.

Embora a multa signifique que o Alibaba está um passo mais próximo de resolver seus problemas antitruste, o Ant ainda precisa concordar com uma reestruturação regulatória que deve reduzir drasticamente as suas avaliações e controlar alguns de seus negócios mais autônomos.

“Essa multa é vista pelo mercado como o fim do caso antimonopólio por enquanto. É mesmo o caso mais notório antimonopólio da China”, disse Hong Hao, chefe de pesquisa do BOCOM International de Hong Kong.

