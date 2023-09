Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 13:55 Compartilhe

O governo da China anunciou nesta quinta-feira, 21, que haverá uma reunião de autoridades do país e da União Europeia, no dia 25 deste mês em Pequim. Vice-premiê chinês, He Lifeng estará à frente dos anfitriões, enquanto Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia, liderará a equipe europeia.

A informação foi divulgada em comunicado do Ministério do Comércio. Trata-se do 10º Diálogo de Alto Nível Econômico e de Comércio entre as duas partes, diz o texto.

