China anuncia retirada de tarifa sobre exportação de aço

O Ministério das Finanças da China afirmou nesta sexta-feira que retirará tarifas de exportação sobre aço e clorito a partir do início de 2018, para impulsionar o desenvolvimento industrial e também as vendas a outros países.

O governo também disse que reduzirá a tarifa de certo tipo de fertilizante, do lingote de aço e do alcatrão de carvão. Mas não foi especificado de quanto será o corte nas tarifas.

A nota também afirma que o país cumprirá as tarifas estabelecidas em tratado com 26 países e regiões incluídas no programa da Nova Rota da Seda de Pequim. O ministério disse que iria reduzir mais em julho tarifas sobre produtos importados de tecnologia da informação. Fonte: Dow Jones Newswires.