China anuncia restrições aos jogos eletrônicos, um golpe para empresas do setor

O governo da China anunciou nesta sexta-feira um plano para impor novas restrições à indústria dos jogos online para lutar contra o vício entre a população, uma notícia que abalou o setor de tecnologia e várias empresas registraram quedas na Bolsa, com perdas milionárias.

O projeto publicado na internet pela agência reguladora chinesa pretende limitar as compras de uma pessoa dentro de um jogo para melhorar seu desempenho e tem a meta de combater os comportamentos compulsivos, em um país que é o maior mercado mundial do setor.

A China adotou as primeiras restrições ao setor de jogos eletrônicos em 2021, quando estabeleceu limites ao tempo que os menores de idade podem passar jogando online, no âmbito de uma campanha mais ampla para regulamentar as grandes empresas de tecnologia.

O plano anunciado nesta sexta-feira impõe limites às recargas na carteira de um jogo, elimina funções que visam aumentar o tempo de uso de um aplicativo e as recompensas para quem se conecta diariamente.

As autoridades também pretendem obrigar a introdução de ‘pop-ups’ para alertar os usuários sobre “comportamentos irracionais”.

– Um golpe para o mercado –

O anúncio gerou nervosismo entre os investidores e o índice Hang Seng, que mede as flutuações das maiores empresas cotadas na Bolsa de Hong Kong, registrou queda superior a 4% durante a sessão, mas conseguiu uma recuperação relativa e fechou o dia com baixa de 1,7%.

A informação sobre o novo pacote de restrições atingiu a cotação da Tencent -líder mundial do setor em termos de receita – que encerrou a sessão da Bolsa de Hong Kong em queda de 12,4%.

A ação da Tencent chegou a operar em queda de 15% durante a sessão. O anúncio do governo provocou uma perda na capitalização de mercado de mais de 54 bilhões de dólares, segundo a agência Bloomberg News.

A empresa NetEase encerrou o dia em baixa de 25% e ação da XD perdeu 19% do valor.

“O sinal claro indica que prossegue a repressão ao setor de tecnologia e esta ofensiva pode ficar ainda mais agressiva”, declarou à AFP Michael Brown, analista de mercado da Pepperstone.

O projeto também reitera a proibição de conteúdos que colocam “em perigo a unidade nacional e representam uma ameaça à segurança nacional ou que prejudicam a reputação e os interesses nacionais”.

Desde 2021, a China determina que durante o ano letivo os menores de 18 anos só podem jogar entre 20H00 e 21H00 às sextas-feiras, sábados e domingos.

Brown acredita que a nova medida pode ser uma tentativa de orientar os gastos dos consumidores para outros setores, em um momento de desaceleração da economia.

Outro objetivo seria estimular os jovens a procurar emprego, no momento em que o índice de desemprego na faixa etária entre 16 e 24 anos registra o recorde de 21,3%, segundo os últimos dados oficiais, publicados em junho.

