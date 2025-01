China anuncia que vice-presidente irá à posse de Trump

A China anunciou nesta sexta-feira (17, data local) que seu vice-presidente Han Zheng comparecerá à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e defendeu uma “melhora no diálogo” com a nova administração.

O Ministério de Relações Exteriores da China disse que Han comparecerá como “representante especial” do presidente chinês Xi Jinping.

“Estamos preparados para trabalhar com o novo governo dos Estados Unidos para uma melhora no diálogo e na comunicação e para gerir adequadamente as diferenças”, disse um porta-voz da chancelaria em comunicado.

Em seu primeiro mandato, o magnata republicano iniciou uma guerra comercial contra a China, impondo fortes tarifas às importações da segunda maior economia do mundo.

Em campanha e uma vez eleito, Trump ameaçou o país asiático com medidas mais duras contra seus produtos, acusando Pequim de práticas comerciais injustas e de contribuir para a crise do fentanil nos Estados Unidos.