China anuncia primeira caminhada espacial com a presença de uma mulher

A astronauta Wang Yaping se tornou a primeira mulher chinesa a fazer uma caminhada espacial, que teve como objetivo dar prosseguimento à construção da estação espacial Tiangong, anunciaram nesta segunda-feira (8) as autoridades do país asiático.

A piloto e coronel do exército de 41 anos é integrante da missão Shenzhou-13, lançada em outubro.

Tiangong, que significa “Palácio celestial”, é o avanço mais recente no esforço da China para virar uma potência espacial, depois de enviar um veículo a Marte e sondas à Lua.

O módulo central da estação entrou em órbita este ano e deve estar operacional em 2022.

Wang e seu colega Zhai Zhigang saíram do módulo no domingo à noite. O objetivo de ambos era instalar um aparelho de suspensão e conectores de transferência.

“Isto marca a primeira atividade extraveicular da tripulação da Shenzhou-13 e também é a primeira caminhada na história espacial chinesa com a participação de uma mulher astronauta”, afirmou a a Agência Espacial Chinesa em um comunicado.

“O processo foi tranquilo e um sucesso”, completou a agência.

A Tiangong deverá permanecer operacional por pelo menos 10 anos e Wang é a primeira mulher a entrar na estação.

O comandante da missão, Zhai, é um ex-piloto de combate que em 2008 fez a primeira caminhada espacial chinesa.

A operação de domingo aconteceu algumas semanas depois da decolagem de Wang, Zhai e do terceiro tripulante, Ye Guangfu, do centro de lançamento de Jiuquan no deserto de Gobi, noroeste da China.

Ye, que permaneceu dentro da nave durante a caminhada, é um piloto do Exército Popular de Libertação.

O trabalho da missão envolve instalar equipamentos de teste e tecnologia para futuras construções. Mais uma caminhada espacial, pelo menos, deve ser organizada.

A equipe deve passar seis meses na estação.

Uma equipe anterior que visitou a Tiangong retornou à Terra em setembro, após três meses na estação.







