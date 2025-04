China anuncia novos exercícios militares no entorno de Taiwan

O Exército chinês anunciou nesta terça-feira (1º) que lançou novas manobras militares no entorno de Taiwan, com forças navais, aéreas e foguetes, para ensaiar um bloqueio da ilha, de governo democrático.

O Exército classificou os exercícios como uma “dissuasão enérgica e advertência firme” aos supostos separatistas de Taiwan. “Essas manobras se concentram, principalmente, em patrulhas de prontidão para combate marítimo e aéreo, na tomada conjunta da superioridade geral e no bloqueio de áreas-chave e rotas marítimas”, indicou o coronel Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército chinês.

Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, a China enviou o grupo do porta-aviões Shandong e outros navios e aviões como parte da manobra. A dependência taiwanesa detectou 19 navios militares chineses e “monitora os movimentos do porta-aviões Shandong e de outras aeronaves e embarcações que entraram na zona de resposta de Taiwan”.

Nas simulações, as forças armadas chinesas “se aproximam da ilha de Taiwan de múltiplas direções”, indicou Shi, ao descrever a manobra como “uma ação legítima e necessária para garantir a soberania e a unidade nacional da China”.

Pequim insiste em que Taiwan é parte de seu território e, nos últimos anos, aumentou a presença de aviões de combate e navios militares ao redor da ilha para reforçar sua demanda de soberania, que Taipé rejeita.

mya-oho/je/rsc/mas/atm/rpr-lb