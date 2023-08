China anuncia exercícios militares perto de Taiwan

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/08/2023 - 12:01 Compartilhe

TAIPEI, 11 AGO (ANSA) – A província chinesa de Zhejiang anunciou um ciclo de exercícios militares ao longo da costa ao norte de Taiwan, a partir do meio-dia de sábado (12) no horário local.

Os grupamentos, segundo o anúncio, ficarão dispostos em quatro áreas, até o próximo dia 14 de agosto.

Em resposta, o Ministério da Defesa de Taiwan garantiu que as forças armadas da ilha “monitorarão de perto a situação e continuarão salvaguardando a segurança nacional”.

As manobras vão começar no dia da partida do vice-presidente taiwanês, William Lai, para uma visita ao Paraguai, com duas escalas nos Estados Unidos.

Taiwan vem denunciando a presença ostensiva de aviões e embarcações de guerra da China circundando a ilha, movimento visto como ameaça e retaliação à aproximação do país com os EUA.

(ANSA).

