China anuncia descoberta de grande campo de petróleo

A empresa chinesa CNOOC anunciou nesta segunda-feira (31) a descoberta de um importante campo de petróleo ao leste do Mar do Sul da China, com reservas comprovadas de mais de 100 milhões de toneladas.

O campo Huizhou 19-6 fica a quase 170 km da cidade de Shenzhen, na província de Guangzhou, informou a agência oficial Xinhua.

O diretor executivo da empresa estatal, Zhou Xinhuai, comemorou os “avanços sucessivos na exploração de petróleo e gás nas águas ao leste do Mar do Sul da China”.

O diretor de Geologia da CNOOC, Xu Changgui, afirmou que a descoberta é um “avanço enorme”.

Perfurações de teste da China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) renderam uma produção diária de 413 barris de petróleo bruto e 68.000 metros cúbicos de gás natural, segundo a Xinhua.

A Agência Americana de Informação sobre Energia afirma que o Mar do Sul da China permanece amplamente inexplorado devido às disputas territoriais, mas a maioria das descobertas de petróleo e gás ocorreu em áreas não disputadas.

A China reivindica a maior parte do mar, embora seja disputado pelas Filipinas, Malásia, Vietnã, Indonésia e Brunei.

A China é o maior importador mundial de petróleo, com 11,1 milhões de barris diários no ano passado, segundo análises do governo americano.

