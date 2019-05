China anuncia corte de impostos para fabricantes de microchips para ajudar setor

O Ministério das Finanças da China anunciou nesta quarta-feira o corte de impostos sobre os setores de software e circuitos integrados para fomentar seu desenvolvimento, em um momento de pressão dos Estados Unidos nas negociações comerciais.

A maior parte do smartphones, tablets e outros eletrônicos é montada na China. Mas suas empresas geralmente usam microchips e outros componentes vindos dos EUA, do Japão ou de Taiwan. Pequim tem desenvolvido seus próprios fornecedores para conseguir uma parcela maior dos lucros do setor e reduzir o que o Partido Comunista vê como um risco ao se confiar em fornecedores estrangeiros.

Com a nova medida, as companhias de software e circuitos integrados fundadas até o fim de 2018 não pagarão imposto de renda por dois anos. Nos três anos seguintes, o imposto será cortado pela metade em relação ao patamar atual, informou o Ministério das Finanças.

A medida foi anunciada em comunicado de duas frases, sem detalhes. Fonte: Associated Press.