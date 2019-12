China anuncia 8 cidades como sedes do Mundial da Fifa 2021

SÃO PAULO, 30 DEZ (ANSA) – A Federação Chinesa de Futebol (CFA, na sigla em inglês) divulgou as oito cidades que sediarão o Mundial de Clubes da Fifa em 2021. São elas: Xangai, Tianjin, Guangzhou, Wuhan, Shenyang, Ji’nan, Hangzhou e Dalian.

O torneio, que acontecerá entre 17 de junho e 4 de julho, será a primeira edição com 24 clubes na disputa, quadrienal. A nova versão substituirá a anual de sete equipes, que reúne os campeões de cada continente. Neste formato, a competição contará com oito clubes da Europa, seis da América do Sul, e as 10 vagas restantes para clubes dos demais continentes. A Conmebol já confirmou que o Flamengo é um dos garantidos já que foi campeão da Libertadores de 2019. Além disso, a CFA também revelou as 10 cidades que vão receber a Copa da Ásia de 2023. São elas: Pequim, Tianjin, Xangai, Chongqing, Xi’an, Dalian, Qingdao, Xiamen e Suzhou. (ANSA)