China ampliará supervisão de empresas de tecnologia listadas no Star Market de Xangai

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira, 19, que aumentará a supervisão de todas as empresas listadas no Star Market, índice de ciência e tecnologia da Bolsa de Xangai, com estilo semelhante ao Nasdaq. A medida faz parte de uma série de reformas para conter a volatilidade do mercado acionário local.

Em nota, o órgão regulador disse que priorizará o apoio a empresas com tecnologias inovadoras e de ponta na listagem do índice.

A CSRC reconheceu que algumas empresas de tecnologia ainda não são lucrativas devido a despesas significativas com pesquisa e desenvolvimento, e disse que deixará a porta aberta para que as empresas que se enquadram na estrutura de “novas forças produtivas” do presidente Xi Jinping abram o capital.

O órgão regulador também disse que aumentará o apoio a fusões e aquisições para empresas listadas no Star Market e incentivará as empresas a se consolidarem em sua cadeia de suprimentos.

As novas medidas foram divulgadas depois que o presidente da CSRC, Wu Qing, sinalizou as reformas que estão por vir durante seu discurso principal no fórum financeiro anual Lujiazui, mais cedo nesta quarta-feira, em Xangai. As medidas recentes da CSRC se concentraram em conter a volatilidade dos mercados de capitais depois que Wu assumiu a presidência do órgão regulador em fevereiro.

Os mercados chineses se recuperaram ligeiramente da queda de um ano, depois que o crescimento econômico do país no primeiro trimestre superou as expectativas. No entanto, o Índice Composto de Xangai, referência, continua sendo um retardatário entre os índices de ações regionais, com alta de 1,45% no acumulado do ano, após uma queda de mais de 11% em 2023.

O índice Star Market 50 fechou em queda de 0,7% na quarta-feira, enquanto o índice CSI300 caiu 0,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.