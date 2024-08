China afirma ter tomado ‘medidas de controle’ contra navio filipino perto de área em disputa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/08/2024 - 15:17 Para compartilhar:

A China afirma que sua guarda costeira tomou “medidas de controle” contra uma embarcação filipina que se aproximou de um atol disputado no Mar do Sul da China, de acordo com a mídia estatal chinesa.

“A embarcação filipina 3002 entrou ilegalmente nas águas próximas ao recife de Xianbin, nas Ilhas Nansha, sem autorização do governo chinês”, disse a CCTV, usando os nomes chineses para o disputado Atol Sabina e as Ilhas Spratly.

O navio então “continuou a se aproximar perigosamente de uma embarcação da guarda costeira chinesa que estava realizando operações de rotina”, disse a mesma fonte.

A guarda costeira chinesa tomou “medidas de controle contra o navio filipino de acordo com a lei e os regulamentos”, acrescentou.

Em um comunicado, o governo filipino acusou a guarda costeira chinesa de ter realizado “manobras perigosas que resultaram em uma colisão” e usou “canhões de água contra a embarcação do BFAR (departamento de pesca das Filipinas), o que acabou causando a quebra do motor da embarcação”.

A China reivindica a soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China, apesar de uma resolução internacional de 2016 invalidar essa reivindicação.

As Filipinas e a China entraram em conflito várias vezes nos últimos meses nessas águas, onde vários países litorâneos reivindicam a soberania.

A embaixadora dos EUA nas Filipinas, MaryKay Carlson, cujo país assinou um acordo de defesa mútua com Manila, criticou o “comportamento perigoso, ilegal e agressivo” das embarcações chinesas neste domingo, dizendo que foi a “última de várias ações perigosas” de Pequim.

“Apoiaremos firmemente” as Filipinas, acrescentou ele no X.

No sábado, o governo filipino acusou a Força Aérea Chinesa de disparar foguetes contra uma de suas aeronaves em uma missão de patrulha na área.

No dia anterior, Pequim tomou “contramedidas” depois que duas aeronaves militares filipinas sobrevoaram seu espaço aéreo na mesma área em 22 de agosto.

