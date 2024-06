China acusa UE de violar normas internacionais ao impor tarifas a veículos elétricos chineses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 19:44 Para compartilhar:

A China acusou a União Europeia (UE) de violar os princípios de mercado e as normas do comércio internacional ao anunciar a imposição de tarifas sobre veículos elétricos do país asiático, em decisão que segue medida semelhante dos Estados Unidos.

Em coletiva de imprensa, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, alertou que Pequim “tomará todas as medidas” para proteger interesses e direitos próprios.

“Exortamos a UE a agir de acordo com o seu compromisso de apoiar o livre comércio e de se opor ao protecionismo, e a trabalhar conosco para defender a cooperação econômica e comercial entre as duas partes”, disse.