China abre mercado para importação do trigo argentino

São Paulo, 26 – A Argentina poderá exportar trigo para a China pela primeira vez, disse o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca do país sul-americano. Em nota, a pasta explicou que a Administração Geral de Alfândegas da República Popular da China (Gacc, na sigla em inglês) incluiu empresas argentinas no sistema online de registro quarentenário de estabelecimentos autorizados a exportar vegetais, animais e derivados.

De acordo com o ministério, estimativas para a safra argentina 2023/24 indicam uma colheita de 15,5 milhões de toneladas, 23% a mais em relação à última safra.

Segundo o ministério, a China é o terceiro maior importador mundial de trigo, com 10 milhões de toneladas anuais, com a Austrália e o Canadá como os principais fornecedores, com participação de 5,7 milhões de toneladas e 1,8 milhão de toneladas, respectivamente.

Agora, a Argentina, um dos principais produtores e exportadores globais, poderá concorrer pelo mercado chinês.

O país latino-americano embarcou 3 milhões de toneladas do cereal no ano passado, abaixo dos 14 milhões de toneladas do ano anterior por causa da seca que afetou a safra, disse o órgão argentino.

