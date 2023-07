Chilli Beans e NBA lançam coleção inédita no Brasil

Natália Ferreirai Natália Ferreira - https://istoe.com.br/autor/natalia-ferreira/ 24/07/2023 - 11:00 Compartilhe

Maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, a Chilli Beans, junto da NBA, anuncia, nesta segunda-feira (24), uma coleção de óculos que contará com uma variedade de designs que celebram o jogo de basquete e exibem diversos logotipos de times selecionados.

A coleção, que chega cheia de estilo e autenticidade, apresenta o logotipo da NBA e o emblema de equipes tradicionais do basquete norte-americano como Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Miami Heat, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets.

Fundador da Chilli Beans, o empresário Caito Maia não esconde sua simpatia pelo basquete e afirma que o estilo dos jogadores também passou a contribuir para o crescimento da liga, especialmente no mundo da moda.

“Sempre fui fã de basquete e adorava acompanhar os jogos. O estilo dos atletas também sempre foi algo que me fascinou. Fico feliz de ver que essa modalidade vem se fortalecendo cada vez mais e quisemos fazer essa aposta na Chilli Beans. NBA passou a ser um formador de opinião de moda no mundo e é uma honra que tenhamos sido procurados para lançar a primeira marca de óculos da liga”, disse Caito, à IstoÉ Esportes.

Além de Caito Maia, Roger Ahlgrimm, Diretor de Varejo e Licenciamento da NBA Brasil, também celebrou a parceria da liga norte-americana com a empresa brasileira.

“A NBA é uma liga que se conecta muito bem com música, arte e entretenimento, além de ter uma grande influência sobre a cultura da moda e lifestyle. Ou seja, a parceria com a Chilli Beans nos permitiu criar a primeira linha de óculos da liga no país, e avançar ainda mais em um novo ramo do mercado. Ficamos muito satisfeitos com o resultado final e os produtos entregam estilo e qualidade para que nossos fãs se sintam ainda mais próximos de seus times e ídolos”, declarou.

Entre óculos de grau, solar e multi – que vêm com uma lente escura que pode ser acoplada aos óculos de grau, a coleção da NBA apresenta 20 modelos diferentes, que estão disponíveis nas lojas físicas da Chilli Beans, no site da empresa e também da liga esportiva.

Confira alguns modelos lançados

