Chileno comete suicídio ao ser preso por morte na ditadura

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 20:01 Compartilhe

SANTIAGO DO CHILE, 29 AGO (ANSA) – O Ministério Público do Chile informou nesta terça-feira (29) que o general da reserva Hernán Chacón cometeu suicídio momentos antes de ser preso por crimes cometidos durante a ditadura militar no país.

Aos 85 anos de idade, ele foi condenado com outros militares pelo assassinato do cantor e compositor Víctor Jara, ocorrido cinco dias após o golpe de estado de Augusto Pinochet, em 11 de setembro de 1973.

Segundo um comunicado, a polícia foi até a casa de Chacón em Santiago e o general pediu para ir ao quarto buscar remédios, momento em que tirou a própria vida.

Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Haase, Ernesto Bethke e Juan Jara, todos militares reformados, também foram condenados a 15 anos de prisão pelo homicídio e 10 anos pelo sequestro.

Víctor Jara, artista icônico do período, era filiado ao Partido Comunista e professor da Universidade Técnica do Estado.

Ele foi torturado por dias no Estádio Nacional do Chile e depois morto com ao menos 45 disparos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias