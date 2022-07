Chileno Arturo Vidal chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

O meia chileno Arturo Vidal chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, onde deve assinar contrato com o Flamengo até o final de 2023.

“Estou feliz por estar aqui (…) Estamos conversando”, disse Vidal a repórteres no aeroporto, onde foi recebido esta tarde por representantes do clube e dezenas de torcedores do time carioca que o esperavam com bandeiras e cânticos.

Destaque da seleção chilena, Vidal, de 35 anos, era disputado pelo clube brasileiro e o argentino Boca Juniors enquanto negociava com a Inter de Milão, com quem tem contrato até junho de 2023, para ficar como agente livre.

Mas alguns dias atrás ficou decidido que seu destino seria o Flamengo.

Ao pisar em solo carioca, Vidal disse que compareceria à partida entre Flamengo e o colombiano Deportes Tolima, no Maracanã, na noite desta quarta-feira, valendo a classificação às quartas de final da Copa Libertadores.

“Vou assistir ao jogo como torcedor. Espero que se classifique”, disse o chileno, que vestirá pela primeira vez a camisa de um time sul-americano depois de 15 anos jogando na Europa.

Nesta quinta-feira, de acordo com veículos da mídia, ele passará por exames médicos e depois viajará para a Itália para encerrar seus vínculos com a Inter.

Vidal disputou as Copas da África do Sul-2010 e do Brasil-2014 com o Chile e foi um dos destaques da ‘geração de ouro’ que conquistou duas Copas América (2015 e 2016). O meia só poderá estrear no time rubro-negro a partir de 18 de julho, quando se abre a janela de inscrições do futebol brasileiro.

