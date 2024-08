Chileno Alexis Sánchez deixa a Inter de Milão e retorna à Udinese após 13 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 16:10 Para compartilhar:

A Udinese confirmou, neste sábado, a contratação do chileno Alexis Sánchez. Atual campeão italiano pela Inter de Milão, o atacante de 35 anos assinou contrato por dois anos com o clube que o havia levado do Cobreloa, do Chile, à Europa há 16 anos. Ele será apresentado na quarta-feira e vestirá a camisa 7 nesta temporada.

“O Garoto Maravilha voltou a ser preto e branco! Sánchez regressa à sua casa para colocar à disposição da nossa equipe toda a sua imensa classe, liderança e experiência. Voltamos a abraçá-lo depois de 13 anos, ainda no auge das suas forças e mais enérgico e combativo do que nunca para obtermos juntos novas alegrias”, anunciou a Udinese, em comunicado.

“Atenção, a última dança. Tudo é possível. Juntos”, publicou Alexis, em seu Instagram, em tom de nostalgia. Mais tarde, o atleta republicou uma foto com uma imagem jovem de si mesmo oferecendo uma camisa à sua versão atual.

Em sua primeira passagem pelo clube de Údine, entre 2008 e 2011, Alexis Sánchez participou de 112 jogos, fez 21 gols e chamou a atenção do Barcelona. Além do clube espanhol, o atacante também defendeu Arsenal, Manchester United, Inter de Milão e Olympique de Marselha.

Na última temporada, o jogador da seleção chilena disputou 33 jogos pela Internazionale, anotou quatro gols e distribuiu cinco passes para os companheiros marcarem. Com o término do contrato com o clube de Milão, ele chega sem custos à Udinese.

O clube alvinegro, por sua vez, só escapou do rebaixamento no último Campeonato Italiano com uma arrancada na reta final, encerrando sua participação na 15ª posição. A equipe comandada pelo técnico Fabio Cannavaro estreia no Nacional no domingo, às 13h30 (horário de Brasília), contra o Bologna.