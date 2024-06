Chileno Alejandro Tabilo conquista torneio de Maiorca

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2024 - 14:43 Para compartilhar:

O tenista chileno Alejandro Tabilo, número 24 do mundo, conquistou o torneio de Maiorca, na grama, ao vencer neste sábado (29) o austríaco Sebastian Ofner (54º) na final em Santa Ponça, por 6-3 e 6-4.

Este é o segundo título de torneio da ATP da carreira de Tabilo, depois do que conquistou no início do ano em Auckland (Nova Zelândia), então em quadra dura.

Em maio, Tabilo foi uma das sensações do Masters 1000 de Roma, em que venceu o então número 1 do mundo Novak Djokovic e chegou às semifinais, onde acabou sendo eliminado pelo alemão Alexander Zverev.

Esse grande desempenho na Itália não pôde ser confirmado posteriormente em Roland Garros, onde Tabilo foi derrotado logo na primeira rodada.

Agora o tenista chileno, que vive a melhor temporada de sua carreira, terá pela frente Wimbledon como grande desafio, único grande torneio realizado na grama.

A estreia será na terça-feira contra o britânico Daniel Evans (61º).

O torneio de Maiorca teve duas etapas na sua história. Não foi disputado de 2003 a 2020 e nesta nova fase da competição Tabilo é o quarto campeão, depois do russo Daniil Medvedev (2021), do grego Stefanos Tsitsipas (2022) e do americano Christopher Eubanks (2023).

Alejandro Tabilo (CHI/N.4) x Sebastian Ofner (AUT) 6-3, 6-4

