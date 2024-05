Chileno Alejandro Tabilo avança à semifinal do Masters 1000 de Roma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 13:06 Para compartilhar:

O tenista chileno Alejandro Tabilo, que eliminou o sérvio Novak Djokovic na terceira rodada, se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Roma nesta quarta-feira (15), ao derrotar o chinês Zhizhen Zhang.

Tabilo, número 32 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4, em uma hora e 23 minutos.

Contra Zhang (N.56), o chileno de 26 anos teve muito menos problemas do que contra o russo Karen Khachanov (N.16) nas quartas de final (parciais de 7-6 e 7-6 em mais de duas horas e meia).

No primeiro set, conseguiu uma quebra para abrir 4-2 e fechou a parcial em seu segundo set point. Na sequência, abriu 2 a 0, quebrando mais uma vez o serviço do chinês, até selar a vitória com um ace em seu primeiro match point.

“Em cada final de jogo fico um pouco nervoso, então tentei me manter tranquilo e sorrir, e graças a Deus saquei bem e isso me ajudou a fechar o jogo”, declarou Tabilo após a vitória.

Na semifinal, o chileno vai enfrentar o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev (N.5) e o americano Taylor Fritz (N.13).

