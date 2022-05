Chilena Cencosud compra rede de supermercados Giga por R$500 milhões

Por Fabian Cambero





SANTIAGO (Reuters) – A varejista chilena Cencosud disse nesta sexta-feira que assinou acordo no valor de cerca de 100 milhões de dólares para adquirir a rede brasileira de supermercados Giga.

Fundada em 2009, a Giga tem 10 lojas na região metropolitana de São Paulo e um centro de distribuição.

“O preço de compra de 500 milhões de reais pode ser ajustado com base no capital de giro atual da Giga na data em que a transação se tornar efetiva”, disse a Cencosud em comunicado.

“Com esta transação a Cencosud entra no maior mercado do Brasil e da América do Sul, diretamente com o formato que mais cresce no Brasil e o mais resistente a contextos macroeconômicos recessivos”, acrescentou.

A conclusão da compra está sujeita ao cumprimento de certas condições, incluindo a obtenção de aprovação do Cade.

(Reportagem de Fabián Andrés Cambero)