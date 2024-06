Chile vence Paraguai (3-0) e ganha moral antes da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/06/2024 - 0:03 Para compartilhar:

O Chile venceu com tranquilidade o Paraguai por 3 a 0 em amistoso disputado nesta terça-feira (11) em Santiago antes da Copa América-2024, que será realizada nos Estados Unidos a partir de 20 de junho.

Os donos da casa venceram com duas cabeçadas do atacante Víctor Dávila, aos 17 e 37 minutos, e um chute de pé direito do atacante Eduardo Vargas, no início do segundo tempo (53′).

Em jogo com poucas chances criadas, o lateral-esquerdo Gabriel Suazo avançou pela ponta e cruzou para o atacante do CSKA Moscou abrir o placar.

Em uma jogada quase idêntica, 20 minutos depois, Suazo voltou a cruzar do lado esquerdo, e Dávila apareceu mais uma vez para desviar de cabeça na área.

Com 2 a 0 no placar, ‘La Roja’ recuou para esperar uma nova chance no contra-ataque, aproveitando os espaços deixados pelo Paraguai. E ela veio já aos 8 minutos da segunda etapa.

O atacante Eduardo Vargas completou uma grande jogada coletiva, em que os chilenos trocaram vários passes rápidos dentro da área, que o segundo maior artilheiro da equipe definiu com o pé direito.

Este foi o último jogo do Chile antes da Copa América, onde enfrentará Argentina, atual campeã do torneio, além de Canadá e Peru no Grupo A.

Já o Paraguai do técnico argentino Daniel Garnero, que está no Grupo D ao lado de Colômbia, Brasil e Costa Rica, fará outra partida de preparação. Será contra o Panamá no domingo, antes de viajar para os Estados Unidos.

