Chile vence Equador e garante classificação na Copa América

O Chile venceu o Equador por 2 a 1 em partida disputada no estádio da Fonte Nova, em Salvador, e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa América. Mas, mesmo com a vitória, válida pela 2ª rodada do grupo C, os chilenos não tiveram uma boa atuação, numa das piores partidas da competição.

Com esta vitória, o Chile volta à liderança da chave com 6 pontos, enquanto os equatorianos permaneceram na última posição sem pontuar.

O jogo

Desde o primeiro minuto, a seleção chilena tomou a iniciativa do jogo, mantendo a posse de bola e ocupando o campo dos equatorianos.

E o Chile não demorou a abrir o placar. Aos 7 minutos, Fuenzalida aproveitou bola que sobrou na entrada da área para acertar uma pancada de direita. A bola ainda tocou na trave, mas entrou.

Porém, após o gol o Equador melhorou na partida, enquanto o Chile começou a errar muito. E com este panorama os equatorianos não demoraram a empatar. Aos 24 minutos, o juiz argentino Patricio Loustau marcou pênalti do goleiro Arias em Méndez. Um minuto depois Enner Valencia cobrou para igualar o marcador.

Com o 1 a 1 no marcador, a partida caiu de qualidade. As duas equipes passaram a errar muitos passes e jogadas. E não tivemos maiores chances. Com isso o primeiro tempo terminou em igualdade.

Gol da vitória

O Chile volta melhor no início do segundo tempo. E com isso consegue marcar seu segundo gol no jogo. O meia Aránguiz cruza e o atacante Alexis Sánchez pega de primeira para marcar aos 5 minutos.

O gol fez bem à seleção chilena, que passou a comandar as ações da partida. Aos 18 minutos Pulgar teve chance de marcar o terceiro em perigosa cabeçada, que foi defendida pelo goleiro ínguez.

Mas com o passar do tempo o Chile adota uma postura mais conservadora, evitando riscos e deixando o tempo passar. E como o Equador tinha dificuldades na construção de jogadas, a vitória de 2 a 1 dos chilenos prevalece até o final.

Na terceira rodada, o Chile enfrenta o Uruguai no jogo que definirá quem ficará com a primeira posição do grupo, enquanto o Equador pega o Japão.

Ficha técnica:

Sexta, de 2019

EQUADOR 1 X 2 CHILE

Competição: Copa América (2ª rodada – Grupo C)

Local: Fonte Nova, Salvador.

Juiz: Patricio Loustau (Argentina).

Equador: ínguez; Velasco, Achilier, Arboleda e Cristian Ramírez; Gruezo, Jhegson Méndez (Antonio Valencia) e Orejuela; Romario Ibarra (Garcés), Mena (Preciado) e Enner Valencia. T: Hernán Gomez.

Chile: Arias; Isla, Medel, Maripán e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Vidal (Jara); Fuenzalida (Paulo Díaz), Vargas (Pablo Hernández) e Alexis Sánchez. T: Reinaldo Rueda.

Gols: No 1º tempo: Fuenzalida (7) e Enner Valencia (25). No 2º tempo: Alexis Sánchez (5).

* Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola