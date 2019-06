Chile vence Colômbia nos pênaltis e avança na C.América

SÃO PAULO, 28 JUN (ANSA) – Mesmo com gols anulados pelo árbitro assistente de vídeo (VAR), o atual bicampeão Chile venceu nesta sexta-feira (28) a Colômbia nos pênaltis, na Arena Corinthians, em São Paulo, e avançou para as semifinais da Copa América.

Apesar do confronto ter terminado sem gols, Chile e Colômbia fizeram uma partida movimentada em São Paulo. Aos 11 minutos, o meio-campista Charles Aránguiz tentou de cabeça, mas o goleiro David Ospina realizou um milagre.

Pouco depois, o jogador do Bayer Leverkusen fez o primeiro gol da seleção chilena, após Ospina ter dado rebote no cruzamento de Jean Beausejour. No entanto, o VAR marcou um impedimento do atacante Alexis Sánchez na jogada.

Na etapa final, o Chile continuou criando as melhores oportunidades e outra vez balançou as redes, aos 25 minutos.

Arturo Vidal aproveitou a sobra de bola e chutou cruzado para vencer o goleiro colombiano. Porém, o VAR flagrou a bola tocando no braço de Guillermo Maripan na hora que ele dominou para tocar ao jogador do Barcelona.

Mesmo com as entradas de Duván Zapata e Edwin Cardona, a Colômbia não conseguiu ter boas chances de anotar seu gol. O Chile, por sua vez, não descuidou da defesa, mas também não teve tempo de tirar o zero do placar. Eduardo Vargas até tentou marcar um de cobertura, mas Ospina defendeu.

Nos pênaltis, a seleção comandada por Reinaldo Rueda teve muita frieza para concluir todas as cobranças. Pelo lado da Colômbia, apenas William Tesillo desperdiçou. Na penalidade decisiva, Sánchez cobrou bem e deu a classificação para os chilenos.

Na próxima fase, o Chile irá encarar o vencedor da partida entre Uruguai e Peru. O duelo será nesta quarta-feira (3), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.(ANSA)