Chile vence Colômbia nos pênaltis e avança às semifinais da Copa América

O Chile segue firme em sua luta pelo tricampeonato da Copa América depois de vencer nesta sexta-feira a Colômbia nos pênaltis (5-4) após um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar na Arena Corinthians, em São Paulo.

Em uma partida movimentada e equilibrada, os chilenos chegaram a marcar duas vezes mas os dois gols foram anulados, o primeiro por um impedimento de Alexis Sánchez (16) e o segundo devido a um toque de mão de Guillermo Maripán antes que Arturo Vidal mandasse para o fundo das redes (72).

O Chile vai enfrentar no dia 3 de julho em Porto Alegre o vencedor do duelo entre Uruguai e Peru que será disputado neste sábado em Salvador (às 16h, no horário de Brasília).

A outra semifinal será na terça-feira, dia 2 de julho, em Belo Horizonte entre Brasil e Argentina, que venceu a Venezuela nesta sexta por 2 a 0 no Maracanã.

Antes do jogo os chilenos enfrentaram o caótico trânsito de São Paulo, que fez com que se atrasassem e chegassem ao estádio às 19h20, a quarenta minutos do horário original do duelo.

O engarrafamento também afetou os colombianos, que chegaram minutos depois do previsto embora tenham feito o aquecimento a tempo. Os jogadores chilenos só começaram a se aquecer às 19h45.

Devido ao atraso, o início da partida foi adiado em 20 minutos e começou às 20h20 (no horário de Brasília).

– Jogo equilibrado e gol anulado –

O bicampeão da América entrou com a mesma formação que venceu Japão e Equador na fase de grupos.

Já a equipe comandada pelo português Carlos Queiroz foi a mesma que derrotou a Argentina por 2 a 0 na primeira rodada do Grupo B em Salvador.

Falcao García entrou no lugar que foi de Duván Zapata na vitória de 1 a 0 sobre o Catar no segundo jogo, e teve a companhia de James Rodríguez e Roger Martínez.

Chile e Colômbia fizeram uma partida acirrada do início ao fim. Aos 11 minutos, o atacante chileno Fuenzalida cruzou na área e Aránguiz desviou de cabeça mas o goleiro Ospina fez uma bela defesa.

Quatro minutos depois o lateral Beausejour foi acionado por Alexis Sánchez na esquerda e cruzou rasteiro na área. Ospina tentou segurar mas rebateu e a bola acabou sobrando para Aránguiz chutar para dentro do gol.

A festa chilena foi interrompida quando o árbitro Nestor Pitana consultou o VAR e anulou devido a um impedimento de Sánchez.

A Colômbia respondeu e aos 26 minutos, James cruzou para Mina na grande área. O zagueirão tentou marcar mas Vidal afastou.

Aos 34, Beausejour recebeu na esquerda e cruzou na área para Maripán que tentou de cabeça mas a bola foi para fora.

Cinco minutos depois, Isla virou o jogo para Sánchez, que estava na esquerda e deixou para Vidal. O meia chutou de primeira mas a bola foi pela linha de fundo.

– Mais VAR… e Chile absoluto nos pênaltis –

Logo no início do segundo tempo, James assustou os chilenos com um cobrança de falta de pé esquerdo mandando a bola na rede pelo lado de fora.

O Chile respondeu pouco depois. Vargas chutou da entrada da área e Ospina defendeu em dois tempos.

Aos 25 minutos, o VAR apareceu mais uma vez. Alexis Sánchez recebeu um lançamento na grande área, matou no peito e deu um toque para Guillermo Maripán. A bola sobrou para Vidal que chutou no canto esquerdo de Ospina. Mas o árbitro de vídeo acusou toque de mão de Maripán.

Apesar de mais um gol anulado, o Chile não desanimou. Aos 33 minutos, Eduardo Vargas apareceu pela primeira vez após uma falha de Davinson Sánchez. Ele tentou encobrir Ospina, mas o goleiro conseguiu recuar e pegar a bola a tempo.

A Colômbia seguia resistindo e Queiroz tirou Falcao e Martínez e colocou em campo Duván Zapata e Luis Díaz. Mas a dinâmica do jogo não mudou: o jogo seguiu disputado dos dois lados mas o gol não saía.

Vieram os pênaltis, disputa da qual os chilenos guardam boas recordações já que venceram as duas últimas finais de Copa América assim contra a Argentina (em 2015 e 2016).

E a história se repetiu. O Chile converteu todas as cinco cobranças enquanto que o colombiano Tesillo chutou a sua para fora, para a alegria dos chilenos.

“Dominamos quase toda a partida, foi um grande jogo, diante de uma seleção com muita qualidade (..) Fizemos dois goles que por azar o VAR anulou. Merecíamos ter vencido durante a partida. Não deu mas soubemos converter os cinco pênaltis e conseguimos avançar”, disse Arturo Vidal.

Depois de superar a Colômbia, que fez uma campanha 100% na fase de grupos, os chilenos ganham confiança para conquistar o tricampeonato.

