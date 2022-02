Chile vence Bolívia (3-2) e ainda sonha com vaga na Copa do Mundo do Catar-2022

Em partida eletrizante, o Chile venceu a Bolívia por 3 a 2 nesta terça-feira como visitante em La Paz e subiu para a quinta colocação na antepenúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022.

O chileno Alexis Sánchez foi a estrela do jogo com dois gols: ele abriu o placar aos 14 minutos e voltou a balançar as redes aos 85. O outro gol chileno foi marcado por Marcelo Núñez, aos 77 minutos.

Pela Bolívia quem marcou foi Marc Enoumba aos 37 minutos e seu capitão, Marcelo Moreno, bem perto do final, aos 88, dando mais emoção aos últimos minutos da partida.

Embora todas as outras partidas da 16ª rodada ainda não tenham sido disputadas, a ‘Roja’ subiu para o quinto lugar na tabela, com 19 pontos assim como o Uruguai, mas com melhor saldo de gols.

A Bolívia, oitava colocada com 15 pontos, tem agora a obrigação de vencer os dois jogos restantes e precisa de uma combinação de resultados de outras quatro seleções. Por isso, suas chances de chegar à Copa do Mundo são quase nulas.

— Ficha técnica:

Estádio: Hernando Siles (La Paz)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Gols:

Bolívia: Marc Enoumba (37), Marcelo Martins (88)

Chile: Alexis Sánchez (14, 85), Marcelino Núñez (77)

Cartões amarelos:

Bolívia: Miranda (36), Martins (90+2)

Chile: Kuscevic (30), Cortés (90+5)

Escalações:

Bolívia: Carlos Lampe – Erwin Saavedra (Diego Bejarano, 60), Marc Enoumba, Adrián Jusino, José Manuel Sagredo (Roberto Fernandez, 80), Rodrigo Ramallo (Victor Abrego, 77) – Moisés Villarroel (Ramiro Vaca, 60), Juan Carlos Arce, Fernando Saucedo – Bruno Miranda (Henry Vaca, 60), Marcelo Martins. Técnico: César Farías.

Chile: Brayan Cortés – Mauricio Isla, Benjamin Kuscevic, Gary Medel (Valber Huerta, 87) Paulo Diaz – Erick Pulgar (Claudio Baeza, 67), Marcelino Núñez (Pablo Galdames, 87), Gabriel Suazo, Charles Aránguiz (Pablo Parra, 67) – Alexis Sánchez, Ben Brereton (Joaquín Montecinos, 74). Técnico: Martin Lasarte.

bds/ma/msr/ol/aam

Saiba mais