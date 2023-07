Chile vê Itália como ‘parceira fundamental’ em hidrogênio verde

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2023 - 10:01 Compartilhe

SANTIAGO DO CHILE, 5 JUL (ANSA) – O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que a Itália será uma parceira fundamental para a promoção de uma transição energética e do uso de hidrogênio verde. A declaração foi dada em um comunicado divulgado após um encontro com o presidente italiano, Sergio Mattarella, em Santiago.

“Lembramos que o Chile é um dos países mais expostos aos efeitos da crise climática. Poder compartilhar e colaborar com outros países que têm conhecimento avançado sobre o tema é, portanto, extremamente importante para nós”, afirmou.

Boric falou ainda sobre o interesse da comunidade internacional no setor. “Quero destacar o interesse de empresas privadas e públicas italianas no processo de transição energética do nosso país, em que somos líderes na América Latina, nos colocando no primeiro lugar entre as economias emergentes com o maior investimento na área”, disse.

O hidrogênio verde, segundo o chefe do Executivo chileno, levou “diversas empresas europeias a desenvolver projetos” no país. “O Chile deseja tornar-se o produtor de hidrogênio verde com os preços mais competitivos do planeta até 2030”, disse Boric.

Na terça-feira (4), Itália e Chile assinaram um memorando de intenção de cooperação para o desenvolvimento sustentável. Na ocasião, Mattarella ressaltou que os dois países veem “a importância de defender o meio ambiente de forma responsável para garantir um futuro para as próximas gerações”. “Isso passa não só por declarações, mas também por decisões precisas”, enfatizou o presidente italiano. (ANSA).

