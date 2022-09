Chile vai às urnas para votar Constituição progressista

admin3 04/09/2022 - 12:18 Compartilhe

SANTIAGO DO CHILE, 4 SET (ANSA) – O Chile vai às urnas neste domingo (4) para votar no plebiscito que pode dar ao país uma nova Constituição, enterrando a Carta Magna herdada da ditadura de Augusto Pinochet.







O texto foi elaborado ao longo de um ano por uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo em maio de 2021. Dividida em 388 artigos, a proposta de Constituição tem um forte teor progressista e inclui o reconhecimento inédito de 11 povos indígenas, como os mapuches, que representam 21% da população.

Além disso, o texto abandona o modelo neoliberal da era Pinochet e define o Chile como um “Estado social e democrático de direito”, com a responsabilidade de prover serviços para os cidadãos.

Um dos principais itens é a criação de um Sistema Nacional de Saúde Universal para solucionar o problema de falta de cobertura sanitária para a população mais carente.

Além disso, a proposta constitucional estabelece um sistema previdenciário financiado por trabalhadores e empregadores para substituir o modelo de capitalização vigente desde a ditadura Pinochet, que deixou milhões de trabalhadores com aposentadorias abaixo do salário mínimo.

O texto ainda prevê o direito ao aborto e estabelece que as mulheres ocupem pelo menos 50% dos cargos no governo.

Se a Constituição for aprovada, o presidente Gabriel Boric terá cinco dias para convocar o Parlamento para sua promulgação. Em caso de rejeição, a Carta Magna de 1980 será mantida, mas já há conversas para uma nova Constituinte, uma vez que o povo chileno se expressou claramente em favor de reescrever a Constituição.

Praticamente todas as pesquisas apontam uma vitória do “recuso” no plebiscito deste domingo, mas analistas apontam que o voto obrigatório joga incertezas sobre as sondagens.

Após votar no plebiscito em sua cidade natal, Punta Arenas, na Patagônia, Boric disse que, independentemente do resultado, é necessário “avançar com mais democracia”.

“Estão nos olhando de todo o mundo. Exerçamos nossos direitos e deveres para escrever nossa história mediante o voto com responsabilidade, tranquilidade, calma e com muita alegria e orgulho”, ressaltou. (ANSA).