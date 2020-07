Chile ultrapassa 10.000 mortos por coronavírus ao somar casos “prováveis”

As mortes por coronavírus no Chile atingiram 10.159 na contagem que considera 3.102 mortes “prováveis” da pandemia, seguindo os critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apontou o relatório do Ministério da Saúde divulgado neste domingo.

As informações, compiladas pelo Departamento de Estatística e Informação em Saúde (DEIS), são entregues uma vez por semana, e os especialistas consideram a abordagem mais precisa aos parâmetros da OMS para relatar mortes por coronavírus por teste ou por sintomas.

O relatório indica que houve 7.057 mortes confirmadas com um teste de PCR (swab) e 3.102 correspondem a mortes “prováveis”.

Veja também