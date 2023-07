Chile terá exposição com artefatos arqueológicos italianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 12:50 Compartilhe

ROMA, 4 JUL (ANSA) – Com a presença do presidente da Itália, Sergio Mattarella, o Chile vai inaugurar na próxima quarta-feira (5) uma exposição, que passará pelo Brasil em 2024, com artefatos arqueológicos do país europeu.

As obras selecionadas para a mostra são, principalmente, de depósitos dos museus arqueológicos de cidades da região da Puglia, como Canosa, que fica na província de Barletta-Andria-Trani.

Algumas peças, inclusive, foram recuperadas pela polícia italiana em operações de combate ao tráfico clandestino de achados arqueológicos.

“O ‘Racconto della Bellezza’ é uma grande oportunidade para promover o país, mais um elemento da ação diplomática de crescimento, num setor, o da economia cultural, que movimenta quase 90 milhões de euros”, disse Antonio Tajani, vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália.

A mostra “Formas e Cores da Itália Pré-Romana” permanecerá aberta ao público no Instituto Cultural de Santiago, na capital chilena, até 1º de outubro.

Após o Chile, a exposição passará por Buenos Aires (outubro de 2023 a janeiro de 2024), São Paulo (fevereiro a maio de 2024) e Cidade do México (maio a agosto de 2024). (ANSA).

