As autoridades chilenas suspenderam o alerta de tsunami e a ordem de evacuação para a costa da região de Magallanes, no extremo sul do país, nesta sexta-feira (2), após um terremoto de magnitude 7,5 no mar.

“A evacuação preventiva terminou. Ou seja, todos estão voltando e retomando suas atividades. Todos os setores devem estar operando normalmente, com exceção de todas as atividades econômicas na costa”, disse Juan Carlos Andrade, diretor da agência estadual de desastres em Magallanes.

ps/mel/aa