Chile supera Peru em casa e vence a primeira nas Eliminatórias da Copa do Mundo

O Chile desencantou nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira, quando aconteceram todos os jogos da terceira rodada, a seleção chilena aproveitou a vantagem de jogar em casa para vencer o Peru por 2 a 0, no estádio Monumental, em Santiago. Valdés e Marcelino Núñez, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da partida.

Com este resultado, o Chile chegou aos quatro pontos e assumiu a quinta colocação. Em três jogos, tem uma derrota, um empate e agora uma vitória. Já o Peru segue sem vencer nas Eliminatórias. Depois de empatar com o Paraguai na estreia, perdeu as duas outras partidas e tem apenas um ponto.

Apesar do Chile ter tido mais posse de bola e criado mais chances de gol, o primeiro tempo foi bastante equilibrado, tanto que terminou com o empate sem gols. Aos 22 minutos, a seleção chilena até chegou a abrir o placar com Ben Brereton, mas o árbitro pegou um impedimento no lance.

Depois disso, o Peru respondeu, mas foi o Chile quem levou perigo mais uma vez, minutos depois. Aos 40, Ben Brereton cruzou na área e Valdés finalizou de primeira, mas parou em boa defesa de Gallese, de mão trocada.

Na volta para o segundo tempo, o Peru se mandou para o ataque e acabou dando mais espaços para o Chile criar. Tanto que nos últimos vinte minutos de jogo, a seleção da casa marcou dois gols e saiu com a vitória. Aos 29, depois de um cruzamento na área, Valdés levou a melhor contra a defesa e conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede.

Já nos acréscimos, aos 46, foi a vez de Marcelino Núñez deixar sua marca. Aravena disputou corrida com o zagueiro pelo lado direito e conseguiu cruzar na área, onde encontrou o camisa 7, que se antecipou da defesa e conseguiu marcar.

Agora as duas seleções voltam a campo na terça-feira, dia 17, para a disputa da quarta rodada das Eliminatórias. Às 18h (horário de Brasília), o Chile visita a Venezuela. Mais tarde, às 23h, o Peru recebe a Argentina, no estádio Nacional, em Lima.

