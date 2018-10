Chile renova transporte público com ônibus menos poluentes

O governo chileno apresentou nesta quarta-feira (3) novos modelos de ônibus que renovarão sua frota de transporte metropolitano, a fim de minimizar a emissão de gases poluentes e dar mais conforto aos seus usuários.

Os veículos apresentados pelo presidente Sebastián Piñera estão dotados de tecnologia, que assegura uma grande redução na emissão de gases poluentes, e se somarão a 200 ônibus elétricos que, nos próximos meses, se incorporarão ao sistema.

“Logo teremos 3.000 ônibus com tecnologia Euro-6. Ou seja, metade dos ônibus que percorrerão Santiago terá uma tecnologia nova, limpa e de grande qualidade”, comentou o presidente, após apresentar os modelos de ônibus que substituirão os antigos.

Também “teremos circulando, muito em breve, nas ruas de Santiago, 200 ônibus elétricos, que terão padrões de qualidade assim como os ônibus Euro-6”, acrescentou o presidente.

As novas unidades terão incorporados Wi-Fi, ar condicionado e carregadores USB.

A renovação do sistema de ônibus, junto com as linhas de metrô, pretende melhorar a mobilidade das oito milhões de pessoas que vivem em Santiago.

Usando as novas tecnologias, a ampliação do sistema de transportes busca melhorar a qualidade do ar em uma das cidades mais poluídas da região.