Chile reconhece status sanitário do RS sobre aftosa e Leite vê mais mercado

São Paulo, 6 – A decisão do Chile de reconhecer o Rio Grande do Sul como área livre de febre aftosa sem vacinação abre mercado para a carne produzida no Estado, disse nesta segunda-feira o governador Eduardo Leite (PSDB) no lançamento da Expodireto Cotrijal em Porto Alegre. “Agora é tarefa de promoção comercial para que a gente consiga trazer para cá recursos que movimentam nossa economia”, disse Leite.





A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) reconheceu em maio de 2021 o Rio Grande do Sul como livre da enfermidade sem vacinação. A decisão do Chile foi publicada no Diário Oficial do país.

Segundo o Chile, o reconhecimento valerá enquanto “se mantenham as condições sanitárias, de prevenção e controle implantadas pela República Federativa do Brasil”. A avaliação foi confirmada em inspeções feitas pelas autoridades chilenas.

Em 2022, o Brasil exportou aproximadamente 71.858 toneladas de carne bovina para o Chile, com uma receita de US$ 360,1 milhões, segundo dados da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).





