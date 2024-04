Chile protesta contra Venezuela por negar existência de facção

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/04/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MILÃO, 11 ABR (ANSA) – Em uma nova fase da escalada de tensões entre Santiago e Caracas, o presidente do Chile, Gabriel Boric, convocou nesta quinta-feira (11) seu embaixador na Venezuela, Jaime Gazmuri, de volta ao país para consultas.

O gesto é um protesto após declarações do chanceler venezuelano, Yván Gil, que negou a existência de uma organização criminosa internacional conhecida como “Tren de Aragua”, apontada como a maior e mais poderosa da Venezuela e que mantém uma aliança com o Primeiro Comando da Capital (PCC), do Brasil.

Boric afirmou que as falas do chefe da diplomacia venezuelana “não só demonstram uma falta de compromisso com a cooperação internacional necessária em matéria de segurança, como também uma negativa em abordar de maneira efetiva os problemas transnacionais do crime organizado”: “A negação não serve e não é tolerável”.

Enquanto isso, a Comissão de Segurança da Câmara Baixa do Chile convocou o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve, e o chanceler, Alberto Van Klaveren, para que deem explicações sobre o estado de um acordo firmado em janeiro deste ano entre os dois países.

Monsalve viajou para Caracas para se reunir com autoridades e selar um protocolo de colaboração em intercâmbio de informações para combater o crime organizado.

Em um ofício, a chancelaria afirmou que o acordo não constitui um tratado internacional e que vincula somente as partes participantes.

“Não podemos assinar acordos com ditaduras que não reconhecem a existência do Tren de Aragua”, protestou o presidente da comissão, Andrés Longton, deputado do partido de oposição Renovación Nacional.

O grupo criminoso é acusado de sequestros, extorsões e homicídios. A presença foi detectada inicialmente no extremo norte do Chile, mas teria se deslocado para a região central do país.

A expulsão de membros da quadrilha, que em sua maioria estão ilegais no país, vem sendo impedida por autoridades de Caracas, barrando voos da Força Aérea chilena ao território venezuelano.

