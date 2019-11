Chile prepara uma “super segunda-feira” de protestos

Bloqueios nas estradas, concentração nos tribunais, marchas e um grande panelaço nacional são esperados para esta “super segunda-feira” de protestos sociais no Chile, no início da terceira semana de uma crise sem perspectiva de terminar.

“Ainda não terminou”, dizem as convocações pelas redes sociais para essa “super segunda-feira” no Chile, um dos países mais estáveis da América Latina até o dia 18 de outubro, quando eclodiu um protesto social sem precedentes desde a redemocratização em 1990. O governo ainda não conseguiu controlar a crise, que deixou 20 mortos.

A ira nas ruas é contra um Estado ausente em educação, saúde e previdência dentro de um modelo económico de livre-mercado, onde uma minoria controla a riqueza do país. Dessa maneira, multiplicaram-se as vozes de esquerda e de direita que pedem uma mudança na Constituição, herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Muitas das urgências sociais são impossíveis de concretizar sem uma nova Constituição. É necessário passar de uma Constituição com um papel subsidiário do Estado para uma Constituição com um papel social do Estado”, escreveu neste final de semana a ex-deputada e ex-senadora de direita Lily Pérez.

O presidente Sebatian Piñera, que teve que cancelar a organização da Apec e a cúpula do clima da ONU COP-25 previstas para este mês, afirma que prefere “um diálogo amplo”.

No entanto, ele paga os erros na gestão da crise desde o primeiro dia de protesto com uma queda acentuada da sua popularidade.

Em um final de semana frenético, com saques a supermercados, incêndios de infraestruturas e excessos, o presidente decretou estado de emergência, enviou militares às ruas e impôs um toque de recolher, medidas que não eram tomadas desde a época da ditadura de Pinochet.

Segundo uma pesquisa realizada pela Cadem e divulgada no domingo, 87% da população é a favor da mudança da atual Constituição.

A crise abala a popularidade do presidente, que tem somente 13% de aprovação, segundo a Cadem. Este é o menor índice de aprovação de um chefe de Estado desde o retorno da democracia no Chile.

A crise começou com um protesto de estudantes contra o aumento dos preços das passagens de metrô em Santiago. O movimento desencadeou um profundo descontentamento da classe trabalhadora e da classe média, que têm tido suas expectativas frustradas em um sistema que promove o endividamento.

Até agora se trata de um movimento heterogêneo, sem bandeiras políticas e sem liderança identificável.

Ativistas, incluindo o Prêmio Nobel da Paz Rigoberta Menchú, pediram nestas segunda-feira a Piñera para que interrompa as “graves e sistemáticas” violações aos direitos humanos.

Menchú estimulou os chilenos a continuarem trabalhando para conseguir um país mais justo e se mostrou a favor de uma Assembleia Constituinte, destinada a elaborar uma nova Constituição.