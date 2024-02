Chile prende 2 suspeitos por incêndios florestais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/02/2024 - 12:01 Para compartilhar:

SANTIAGO DO CHILE, 5 FEV (ANSA) – As autoridades chilenas anunciaram nesta segunda-feira (5) que duas pessoas suspeitas de terem provocado um dos principais focos do incêndio florestal que atinge o país foram detidas na região de Viña del Mar.

A informação foi confirmada pelo contra-almirante Daniel Muñoz, que especificou que a dupla foi interceptadas durante uma patrulha aérea sobre o jardim botânico da cidade litorânea que pegou fogo. Muñoz destacou que as Forças Armadas reforçaram o patrulhamento nas últimas horas para evitar também saques nas regiões afetadas.

Segundo informou o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve, apenas 32 das 112 vítimas confirmadas foram identificadas, enquanto o Corpo Florestal (Conaf) ainda informa cinco focos ativos na região de Valparaíso e sete na região de O’Higgins.

