Chile encontra partes de corpos de passageiros de avião

SANTIAGO DO CHILE, 12 DEZ (ANSA) – As autoridades chilenas confirmaram nesta quinta-feira (12) que corpos foram encontrados na área onde o contato com a aeronave Hércules C-130, da Força Aérea do Chile, que desapareceu com 38 pessoas a caminho da Antártida, foi perdido.

A informação foi revelada pela rádio “BioBio”, citando o prefeito da região de Magallanes, no sul do Chile, José Fernández. De acordo com a emissora, as partes dos corpos localizadas seriam de pelo menos cinco passageiros. A descoberta ocorreu pouco depois que o Ministério da Defesa informou que o navio polar Almirante Maximiano, da Marinha do Brasil, recolheu itens pessoais e destroços compatíveis com o avião, desaparecido desde a noite da última segunda-feira (9). Os restos foram encontrados flutuando no mar em Paso Drake ou Mar de Drake, em uma extensão de mar de cerca de 800 quilômetros que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, entre América do Sul e a Antártica. A confirmação, no entanto, ainda não foi feita oficialmente pelas Forças Armadas, mas, segundo Fernández, a informação foi divulgada pela própria FACh. O avião transportava 17 tripulantes e 21 passageiros, em missão de apoio logístico à base da Antártica, para revisar um oleoduto flutuante de abastecimento de combustível e realizar um tratamento anticorrosivo nas instalações nacionais no local. Os familiares de todos acompanham as buscas em Punta Arenas. (ANSA)