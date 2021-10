Chile encerra estado de emergência e reabre fronteiras

SÃO PAULO, 1 OUT (ANSA) – O Chile encerrou nesta sexta-feira (1º) o estado de emergência decretado em decorrência da pandemia de Covid-19, colocou fim ao toque recolher obrigatório imposto em todo o país desde março de 2020 e reabriu as fronteiras para estrangeiros vacinados.

A modificação do Plano de Fronteiras Protegidas permitirá que qualquer estrangeiro que apresente comprovante de vacinação anti-Covid completa e atenda a diferentes requisitos entre no território por meio dos aeroportos de Santiago, Iquique ou Antofagasta.

Para entrar no país, o viajante deve preencher digitalmente – até 72 horas antes da viagem -, o formulário “Declaração para Viajantes”, disponível no site oficial. O documento inclui informações de contato, histórico de saúde e viagem.

Já para os estrangeiros não residentes também será exigido um seguro de viagem que cubra quaisquer despesas médicas causadas pela Covid-19. O valor mínimo deve ser de US$30 mil.

Além disso, será necessário apresentar exame de PCR negativo, realizado com pelo menos 72 horas de antecedência da viagem. O turista ainda deverá cumprir quarentena de cinco dias em um endereço declarado, um hotel ou residência.

Com a suspensão do estado de emergência, o Chile não irá impor mais quarentenas regionais ou comunitárias, mas o isolamento de casos positivos e suspeitos permanecem. A limitação de capacidade em estabelecimentos também devem ser respeitadas, dependendo da situação epidemiológica.

“Era necessário fornecer ao nosso país mais e melhores ferramentas para combater a pandemia de Covid-19, permitindo a restrição da liberdade e mobilidade das pessoas por meio de medidas como quarentenas, cordões sanitários e recolher obrigatório. Esse estado de catástrofe permitiu que as Forças Armadas colaborassem no controle e supervisão das medidas de emergência que o governo teve de adotar”, disse o presidente chileno, Sebastián Piñera, ao anunciar a reabertura no último dia 27 de setembro.

O líder chileno usou como justificativa a queda consecutiva de novos casos do coronavírus Sars-CoV-2. Desde o início da pandemia até o momento, o Chile registrou 1,6 milhão de contágios e mais de 45 mil mortes por Covid-19. (ANSA)

