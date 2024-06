Chile e Peru empatam (0-0) na estreia na Copa América-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/06/2024 - 23:15 Para compartilhar:

Chile e Peru ficaram só no empate em 0 a 0 nesta sexta-feira (21) na estreia dos dois no Grupo A da Copa América dos Estados Unidos-2024, em partida acirrada em que o incansável Claudio Bravo teve atuação decisiva no gol.

Aos 41 anos, sobrevivente da ‘Geração de Ouro’ que deu ao Chile os títulos da Copa América em 2015 e 2016, Bravo evitou gols de Miguel Araujo aos 43 minutos e de Gianluca Lapadula aos 57 e 89 garantindo um ponto para sua seleção no AT&T Stadium em Arlington, Texas.

A melhor oportunidade para ‘La Roja’ veio mais cedo com Alexis Sánchez após um cruzamento de Víctor Dávila aos 16 minutos, mas ele chutou por cima do travessão.

A campeã mundial Argentina havia aberto o grupo na quinta-feira, com vitória por 2 a 0 sobre o Canadá.

