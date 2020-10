Chile e Colômbia ficam no empate por 2 a 2 pelas Eliminatórias

Chile e Colômbia ficaram no empate por 2 a 2 nesta terça-feira, em Santiago, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Os colombianos abriram o placar do Estádio Nacional com Jefferson Lerma, aos 6 minutos, mas Arturo Vidal empatou para os donos da casa em cobrança de pênalti, aos 37. Alexis Sánchez virou para o Chile logo em seguida, aos 41, enquanto nos acréscimos finais (90+1), Radamel Falcao García igualou para os visitantes.

Com este resultado, a seleção chilena soma seu primeiro ponto no torneio classificatório para o Mundial do Catar, após a derrota na estreia para o Uruguai, enquanto os colombianos possum 4 unidades, depois da vitória sobre a Venezuela na rodada anterior.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelas Eliminatórias no dia 12 de novembro, com os chilenos recebendo a seleção do Peru e a Colômbia jogando em casa com o Uruguai.

