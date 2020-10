Chile e Colômbia ficam no empate por 2 a 2 pelas Eliminatórias

Chile e Colômbia ficaram no empate por 2 a 2 nesta terça-feira, em Santiago, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Os colombianos abriram o placar do Estádio Nacional com Jefferson Lerma, aos 6 minutos, mas Arturo Vidal empatou para os donos da casa em cobrança de pênalti, aos 37. Alexis Sánchez virou para o Chile logo em seguida, aos 41, enquanto nos acréscimos finais (90+1), Radamel Falcao García igualou para os visitantes.

Com este resultado, a seleção chilena soma seu primeiro ponto no torneio classificatório para o Mundial do Catar, após a derrota na estreia para o Uruguai, enquanto os colombianos possuem 4 unidades, depois da vitória sobre a Venezuela na rodada anterior.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelas Eliminatórias no dia 12 de novembro, com os chilenos recebendo a seleção do Peru e a Colômbia jogando em casa com o Uruguai.

— Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 – Segunda rodada

Chile – Colômbia 2 – 2 (2-1)

Estádio: Nacional (Santiago)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Gols:

Chile: Vidal (37 de penal), Sánchez (41)

Colombia: Lerma (6), Falcao (90+1)

Cartões amarelos:

Chile: Vidal (29), Sierralta (39), Díaz (80), Cortes (86), Vargas (87)

Colombia: Sánchez (21), Rodríguez (44)

Equipes:

Chile: Brayan Cortes – Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Sebastián Vegas, Paulo Díaz – César Pinares (Jose Fuenzalida 73), Arturo Vidal, Claudio Baeza, Charles Aránguiz – Eduardo Vargas (Nicolás Díaz 89), Alexis Sánchez. Técnico: Reinaldo Rueda.

Colômbia: Camilo Vargas – Stefan Medina (Steven Alzate 28), Jeison Murillo, Dávinson Sánchez, Johan Mojica – Juan Cuadrado, Wilmar Barrios (Radamel Falcao García 71), Jefferson Lerma – James Rodríguez, Duvan Zapata, Luis Muriel (Alfredo Morelos 51). Técnico: Carlos Queiroz.

apg/msa/cl/lca

Veja também