Chile derrota Tailândia, mas não consegue classificação 

Jogando no estádio Roazhon Park, em Rennes, o Chile derrotou a Tailândia por 2 a 0. As chilenas lutaram muito, mas não conseguiram o saldo de gols necessário para avançar às oitavas como umas das melhores terceiras colocadas.

Após um primeiro tempo morno, o Chile abriu o marcador aos 2 minutos da etapa final. Aedo recebeu livre na entrada da área, chutou cruzado, a bola bateu na trave e nas pernas da goleira Boonsing, que, desatenta, acaba marcando contra. O primeiro gol do Chile no Mundial.

Precisando de mais gols para avançar na competição, o Chile conseguiu ampliar o marcador com um belo gol de Urrutia aos 34 minutos. Lopez levantou a bola na área das tailandesas e a atacante chilena finalizou de cabeça para fazer o segundo de sua equipe.

As chilenas continuaram pressionando a Tailândia e tiveram uma ótima oportunidade de alcançar o terceiro gol, o que as colocaria nas oitavas do Mundial. Aos 39 minutos a juíza Anna-Marie Keighley, da Nova Zelândia, marcou pênalti com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

Lara cobrou, mas acertou o travessão. Frustração para a equipe chilena, que continuou tentando, mas não conseguiu o gol da classificação.

As duas equipes dão adeus à Copa do Mundo. Após os resultados desta quinta (20) ficou definido que o Brasil enfrentará a França, pelas oitavas de final, no próximo domingo às 16h (horário de Brasília) no estádio Océane, em Le Havre.

Ficha técnica:

TAILÂNDIA 0 X 2 CHILE

Competição: Mundial Feminino (3ª rodada – Grupo F)

Local: Rennes, França

Juíza: Anna-Marie Keighley (Nova Zelândia)

Tailândia: Boonsing; Phetwiset (Saenkhun), Chinwong, Sornsai e Srangthaisong; Thongsombut (Waenngoen), Khueanpet, Phancha, Nild e Intamee (Chuchuen); Sung-Ngoen. T: Nuengrutai Srathingvian.

Chile: Endler; Soto, Guerrero, Saez e Lara; Zamora, Aedo, Araya (Grez (Rojas)), Lopez e Balmaceda; Urrutia. T: Jose Letelier.

Gols: No 2º tempo: Boonsing (2, contra) e Urrutia (34).

* Fábio Lisboa é jornalista e comentarista esportivo dos programas da TV Brasil Stadium e No Mundo da Bola