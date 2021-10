Chile derrota lanterna Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo

O Chile venceu a lanterna Venezuela por 3 a 0, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Jogando em casa, na capital Santiago, os gols dos chilenos foram marcados pelo meia Erick Pulgar (duas vezes, nos minutos 18 e 37) e pelo atacante Ben Brereton (73).

Esta foi a segunda vitória consecutiva da equipe chilena, após superar o Paraguai por 2 a 0 no domingo passado, ocupando assim a sexta posição na classificação, com 13 pontos, três a menos que a quarta colocada Colômbia, que abre o grupo que garante vaga direta para o Mundial do Catar. Já os venezulanos estão em 10º, com apenas 7 unidades em 12 partidas pela competição classificatória para o Mundial do Catar no próximo ano.

Em novembro, as equipes voltam a campo pelas eliminatórias em duas rodadas, com o Chile pegando o Paraguai (dia 11) e o Equador (16), enquanto a seleção venezuelana tem pela frente os equatorianos e o Peru.

Nas eliminatórias sul-americanas, os quatro primeiros colocados garantem vaga direta para a Copa do Mundo, enquanto o quinto lugar disputa um mata-mata (ida e volta) contra uma seleção de outro continente ainda não definido pela Fifa.

– Ficha técnica da partida pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022:

Chile – Venezuela 3 – 0 (2-0)

Local: estádio San Carlos de Apoquindo (Santiago, Chile)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Gols:

Chile: Pulgar (18, 37), Brereton (73)

Cartões amarelos:

Chile: Pulgar (13), Valdes (48)







Venezuela: Hernández (8), González (88)

Equipes:

Chile: Claudio Bravo – Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripan, Sebastián Vegas (Nicolás Díaz 84) – Ben Brereton, Arturo Vidal, Luis Jiménez (Jean Meneses 67), Erick Pulgar (Claudio Baeza 78), Alexis Sánchez – Diego Valdes (Pablo Galdames 84). T: Martin Lasarte.

Venezuela: Wuilker Faríñez – Ronald Hernández (Roberto Rosales 46), Adrián Martínez, Nahuel Ferraresi, Oscar González – Eduard Bello (Richard Celis 61), Tomás Rincón, Adalberto Peñaranda, Jose Andres Martinez (Cristian Cásseres Jr 68), Darwin Machis (Brayan Hurtado 74) – Eric Ramirez (Fernando Aristeguieta 74). T: Leonardo González.

